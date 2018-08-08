Українець став чемпіоном світу з тайського боксу
Український боєць Владислав Єременко в Бангкоку виграв чемпіонат світу з тайського боксу серед юніорів у ваговій категорії до 67 кілограм.
17-річний український боєць зміг здолати всіх чотирьох суперників у своїй ваговій категорії на першості планети серед юніорів: з Туреччини, Росії, Ізраїлю та Португалії, пише Xsport.
Читайте також: Ломаченко виконав небезпечний трюк голими руками: відео
Також в фінали чемпіонату світу вийшли інші українські бійці: Ксенія Радова, Філіп Бачинський, Шаміль Мустафаєв, Єгор Скурихін, Михайло Дзвонів і Владислав Опара.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати20 червня 2010 , 17:16
Лукаш Росол капітулював перед Бйорном Фау у Mercedes Cup12 липня 2012 , 10:27
Хет-трик, гол з центру поля, неймовірний Ван дер Варт - "Гамбург" знищив "Нюрнберг". ВІДЕО6 жовтня 2013 , 19:01
Гравцю "Челсі" загрожує в'язниця через зґвалтування (ФОТО)29 жовтня 2015 , 22:28