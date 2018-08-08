Українець став чемпіоном світу з тайського боксу

Український боєць Владислав Єременко в Бангкоку виграв чемпіонат світу з тайського боксу серед юніорів у ваговій категорії до 67 кілограм.

17-річний український боєць зміг здолати всіх чотирьох суперників у своїй ваговій категорії на першості планети серед юніорів: з Туреччини, Росії, Ізраїлю та Португалії, пише Xsport.

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Також в фінали чемпіонату світу вийшли інші українські бійці: Ксенія Радова, Філіп Бачинський, Шаміль Мустафаєв, Єгор Скурихін, Михайло Дзвонів і Владислав Опара.

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