02:43
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
23°C 13°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
  • субота
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українець створив кращий у 2018 році короткометражний фільм про Dota 2

16
TI8 Sort Film Contest
TI8 Sort Film Contest / egg.network

На The International 2018 оголосили переможця Short Film Contest. У першому етапі голосування його обирали глядачі за системою "лайк, дизлайк, пропустити".

Short Film Contest – це щорічний конкурс серед тих любителів Dota 2, хто хоче спробувати себе у ролі режисера короткометражних фільмів. 

Читайте також: результати другого дня плей-офф The International 2018.

Цього року переможцем стала стрічка On The Cliff від киянина під ніком Keller Max. Це стало відомо у перерві між матчами другого дня плей-офф чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2018.

Призовий фонд конкурсу складає 43,5 тисячі доларів, переможець отримає 25 тисяч.

Переможець TI8 Short Film Contest

Подивитись інші роботи Keller Max можна на його YouTube-каналі.

Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт

 

Теги: Ігри Кіберспорт Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 21 серпня: 100 днів голодування Сенцова, "мажорна" ДТП в Києві
21 серпня, 22:08 Головні новини 21 серпня: 100 днів голодування Сенцова, "мажорна" ДТП в Києві
Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
21 серпня, 22:01 Почему Кремль отменил псевдовыборы на Донбассе
Віталій Кулик
Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника
21 серпня, 21:49 Стрілянина в Одесі: поранено 45-річного чиновника
Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
21 серпня, 21:03 Ноутбук для студента: актуальні поради з вибору
Михайло Года
Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
21 серпня, 21:01 Брехня про Україну і "Празьку весну", або Хто й як розколює чехів
Борис Немировський
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Бондаренко пробилась до півфіналу 100 м брасом
 10 серпня 2010 , 15:58
Коноплянка пропустить матчі "Дніпра" проти "Хайдука" у Лізі Європи
 17 серпня 2014 , 12:28
"Шахтар" вже випробував газон у Мюнхені (ВІДЕО)
 11 березня 2015 , 17:17
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук