Українець створив кращий у 2018 році короткометражний фільм про Dota 2
На The International 2018 оголосили переможця Short Film Contest. У першому етапі голосування його обирали глядачі за системою "лайк, дизлайк, пропустити".
Short Film Contest – це щорічний конкурс серед тих любителів Dota 2, хто хоче спробувати себе у ролі режисера короткометражних фільмів.
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Цього року переможцем стала стрічка On The Cliff від киянина під ніком Keller Max. Це стало відомо у перерві між матчами другого дня плей-офф чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2018.
Призовий фонд конкурсу складає 43,5 тисячі доларів, переможець отримає 25 тисяч.
Переможець TI8 Short Film Contest
Подивитись інші роботи Keller Max можна на його YouTube-каналі.
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