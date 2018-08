Українець створив кращий у 2018 році короткометражний фільм про Dota 2

На The International 2018 оголосили переможця Short Film Contest. У першому етапі голосування його обирали глядачі за системою "лайк, дизлайк, пропустити".

Short Film Contest – це щорічний конкурс серед тих любителів Dota 2, хто хоче спробувати себе у ролі режисера короткометражних фільмів.

Цього року переможцем стала стрічка On The Cliff від киянина під ніком Keller Max. Це стало відомо у перерві між матчами другого дня плей-офф чемпіонату світу з Dota 2 – The International 2018.

Призовий фонд конкурсу складає 43,5 тисячі доларів, переможець отримає 25 тисяч.

Переможець TI8 Short Film Contest

Подивитись інші роботи Keller Max можна на його YouTube-каналі.

