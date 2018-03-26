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Українець створив робота, який допоможе очищати водойми

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Українець створив робота для очищення водойми
Українець створив робота для очищення водойми / ecotown.com.ua

Український студент Руслан Коптєв разом з командою розробив новий продукт, який допоможе очищати водойми від забруднень.

Про це пише Ecotown.

Робот працює за принципом порохотягу – він збирає все сміття з поверхні річок. Розробка працює на сонячних батарея, а керувати ними можна через мережу WI-FI.

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"У команди, яка працювала над цим винаходом, з'явилася ідея і мета очистити водойми міста від сміття. Цей робот був зібраний з підручних матеріалів. Ми його запустили, протестували – він працює", – розповів Коптєв.

Під час тестування робот з річки Інгул у Кропивницькому зібрав близько 20 кг сміття.

Як розповів розробник, вартість пристрою становить 25 тисяч доларів. Він вже звернувся до мерії та готує детальний звіт про всі необхідні витрати і нюанси експлуатації.

Теги: Техно Штучний інтелект Новини Кропивницького
Джерело: 24 Канал
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