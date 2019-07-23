Українець свідомо віддав всю владу в одні руки, – Антипович про результати виборів

Що означають результати парламентських виборів, про підтримку в регіонах та голосування на мажоритарних округах – у прямому ефірі 24 каналу розповів керівник соціологічної групи" Рейтинг" Олексій Антипович.

Про офіційні результати виборів

Зазначимо, що Центральна виборча комісія оголосила перші офіційні результати позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Наразі порахували 98,05% бюлетенів – інформація постійно оновлюється.

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"Слуга народу" лідирує із результатом 43,14%, в "Опозиційної платформи – за життя" – 13,03%, у ВО "Батьківщина" – 8,18%, в "Європейської Солідарності" – 8,12%, а "Голос" підтримали 5,84% виборців.

"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,81%, "Опозиційний блок" – 3,04%. Інші партії наразі набирають менше, ніж 3%.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

– По-перше, мені як соціологу це не дивно. Ми все це заміряли, бачили й інформували вас. Інша річ, що "Слузі народу" вдалося взяти абсолютну більшість завдяки мажоритарним округам. Значна частина там була виграна невідомими людьми, які йшли під брендом "Слуги народу"

Це все ознака тільки одного: українець прагне змін. Я про це казав в усіх ефірах постійно, починаючи, мабуть, ще від лютого. Ці цифри далі величезні. Понад 80% українців вважають, що країні потрібні кардинальні зміни. Все це виливається в заміну чинних народних депутатів.

– Українець покладається на традиційне українське "якось воно та й буде". Так завжди казали й кажуть зараз. Надія залишається, а куди ці зміни та які вони будуть, напевно, скоро зможемо бачити та оцінювати. Партія "Слуга народу" отримала величезний кредит довіри.

– Тепер вся вертикаль влади належить одній особі – Володимиру Зеленському. Багато експертів говорять, що це – узурпація влади. Ну, українець зробив такий вибір, свідомо віддав всю владу в одні руки.

Про підтримку у регіонах

– У Львівській області "Голос" отримав 23%, якщо не помиляюсь, "Європейська солідарність" – 20%, а "Слуга народу" теж десь 19-20%. Тобто ці три партії всі є лідерами.



Як українці голосували у різних регіонах/ Інфографіка 24 каналу

– В Донецькій та Луганській областях "Слуга народу" програв "Опозиційній платформі – За життя" дуже мало. Це питання до інформаційної політики. Я завжди казав, що на Донбасі вона програна. Тому що мешканці території, підконтрольної Україні, все одно не сприймають українську владу та голосують за відверто проросійських політиків.

– На Півдні "Опоплатформа" взяла дуже багато. Та в цілому Одеська, Миколаївська, Херсонська область віддала перевагу "Слузі народу". "Опозиційна платформа – За життя" отримала загалом 13% згідно з даними ЦВК. Це досить багато, адже більше, ніж у "Європейської Солідарності" чи "Батьківщини".

Якщо виборець прийшов та проголосував за Зеленського – це не про ідеологію. Це про запит на справедливість. Це певною мірою помста попереднім політикам. Я б навіть сказав чиновникам, верхівці, владі як такій.

– Помста за десь свавілля, десь відстоювання власних інтересів, а не громадян. Десь за бездіяльність, за погіршення економічного становища, за невирішену війну. Електоральний майдан, який був у виглядів 73% Зеленського в другому турі президентських виборів, продовжився аж до парламентських.

– Кожна монета має два боки. Політики, які багато років годували свій округ, вважалися місцевими феодалами, власниками цієї території, яких всі поважали, боялися. зараз в більшості програли абсолютно невідомій особі від "Слуги народу".

Про голосування на мажоритарних округах

– З одного боку, якщо ми говоримо про запит на зміни, ми отримали кардинальну зміну Верховної Ради. Ми щонайменше відсунули в більшості, я так підозрюю, "грошові мішки" від парламенту. Позитив абсолютний.

Але тут же ж ми отримали невідомих людей, непрофесійних політиків. В чомусь вони професіонали: є фотограф, м'ясник, авіадиспетчер тощо. Нічого страшного. Ці люди, можливо, навчаться законотворчій діяльності. Було би бажання й були б, власне, умови.

– Коли ми запитуємо українців про те, чим насамперед повинен займатися мажоритарник, якого вони обирають на своєму окрузі – законотворчою діяльністю чи вирішенню господарських справ в окрузі – вони обирають другий варіант. Перепрошую, тоді треба обирати якогось місцевого мера, чиновника.

– У Верховній Раді повинні бути законотворці. Якщо молода та недосвідчена команда буде займатися законотворчістю, отримуватиме другу вищу освіту в цьому плані, перепрофільовуватися й дбати про інтереси, насамперед, України та її громадян, тоді в нас буде успішна країна.

– Володимир Зеленський перед парламентськими виборами наводив порядки в регіонах. Все це українець схвалював. Запит на такого керівника є величезний. Те, якою його партія "Слуга народу" буде в парламенті, залежить також і від нього.

Про місцеві вибори

– Партія "Слуга народу" не виключає можливості проведення дострокових місцевих виборів. Проте вони можуть не повторити такого успіху, як на парламентських.

Адже місцеві вибори – це місцева проблематика й лідери – це люди, яких знають в обличчя, вони ходять по тих же вулицях і цікавляться проблемами людей.

– Якщо партія "Слуги народу" зможе виставити популярних, авторитетних, а можливо просто людей з місця, які займалися громадською роботою, тоді звичайно, повторити ефект "Слуги народу" можна без жодних проблем.

– Проте будуть включатися й інші оцінки. У нас є мери, яким довіряють понад 50%. І їм ніяка партія не допоможе, бо вони самі по собі є популярними.

Коли мали б відбутися місцеві вибори в Україні? 25 жовтня 2020 року. На місцевих виборах голосуватимуть за нових депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів до органів місцевого самоврядування повинні опублікувати не пізніше, ніж 9 листопада.

Зазначимо, що лідер партії-лідерки парламентських виборів "Слуга народу" Дмитро Разумков переконаний, що чергові місцеві вибори в Україні відбудуться у 2020 році. А сам Зеленський щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтесь".

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук 15 липня заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування. За словами Стефанчука, це можуть зробити для того, аби "повністю змінити систему влади".

Ідею про дострокові місцеві вибори не підтримує партія "Голос". Там кажуть, що наразі потрібно буде наступні 12 місяців стежити за роботою нового парламенту. І лише після цього можна приймати якісь рішення – зокрема, щодо місцевих виборів.

Про джерела новин

– Інтернет не перемагає телевізор. Телевізор перемагає інтернет. Просто частина людей, як у випадку партії Шарія, наприклад, це виключно підписники Шарія. Бо в телевізорі його не побачиш.

– Частина "Зе команди" також в інтернеті, але лише частина. Ми запитували спеціально українців, звідки вони отримують новини. Телевізійні новини – №1 й надалі.

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