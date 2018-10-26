Українець Теміров приніс збірній України четверту медаль на чемпіонаті світу з боротьби
Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров завоював бронзу чемпіонату світу в Будапешті в категорії до 63 кг.
У змаганнях Терімов стартував перемогою над казахстанцем Алдином Нугумановим з Казахстану (11:1) у кваліфікації. Після цього українець в 1/8 переміг болгарина Ніколая Вічева (9:1), а в чвертьфіналі здолав киргизстанця Урматбека Аматова (8:5). Однак в сутичці за вихід в золотий фінал Терім в боротьбі поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор 2016 узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4).
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У поєдинку за 3-є місце кримськотатарський українець переміг китайця Ербату Туо (3:1).
Це перша нагорода для Темірова на чемпіонатах світу і перша нагорода України в греко-римській боротьбі на ци змаганнях.
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