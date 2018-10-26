Українець Теміров приніс збірній України четверту медаль на чемпіонаті світу з боротьби

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров завоював бронзу чемпіонату світу в Будапешті в категорії до 63 кг.

У змаганнях Терімов стартував перемогою над казахстанцем Алдином Нугумановим з Казахстану (11:1) у кваліфікації. Після цього українець в 1/8 переміг болгарина Ніколая Вічева (9:1), а в чвертьфіналі здолав киргизстанця Урматбека Аматова (8:5). Однак в сутичці за вихід в золотий фінал Терім в боротьбі поступився бронзовому призеру Олімпійських ігор 2016 узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4).

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У поєдинку за 3-є місце кримськотатарський українець переміг китайця Ербату Туо (3:1).

Є ЩЕ ОДНА МЕДАЛЬ!!!!



Вітаємо українського борця греко-римського стилю Ленура Темірова, що виступає у ваговій категорії до 63 кг, з «бронзою» чемпіонату світу в Будапешті. pic.twitter.com/uBjKjrsHss — НОК України (@OlympicUA) 26 октября 2018 г.

Це перша нагорода для Темірова на чемпіонатах світу і перша нагорода України в греко-римській боротьбі на ци змаганнях.

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