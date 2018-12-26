Українець Тухаєв з сенсації розпочав чемпіонат світу з шахів у Росії

У Санкт-Петербурзі стартував чемпіонат світу зі швидких шахів і бліцу. У стартовий змагальний день, 26 грудня, зіграні партії трьох турів у швидких шахах (рапіді).

Наші спортсмени поза політикою поїхали на територію країни-агресора в доволі пристойному складі, пише UA-football.

Читайте також: Зірки українських шахів стартують на чемпіонаті світу в Росії

При цьому один з українців, 30-річний уродженець Керчі Адам Тухаєв на самому старті першості з рапіду створив гучну сенсацію, здолавши білими чинного чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена.

Згодом Карлсен уже білими програв партію другого туру узбекові Шамсіддіну Вохідову. І лише в третьому поєдинку, обігравши чорними росіянина Стефана Поґосяна, Маґнус частково реабілітувався.

У свою чергу Тухаєв після феєричного старту другу партію програв чорними вірменському гросмейстеру Тиграну Петросяну, а в третій розійшовся білими миром з іншим відомим представником Вірменії Левоном Ароняном.

Читайте також: Антон Коробов і Наталя Букса – чемпіони України з шахів 2018 року

Найкраще серед представників України очікувано стартував Антон Коробов. На його рахунку – 2,5 очка (перемоги над росіянином Сергієм Заболотним та ізраїльтянином Ніцаном Штейнбергом, нічия зі ще одним представником Ізраїлю Євгенієм Постним).

Аналогічний з Коробовим доробок має Олександр Зубов, який зіграв лише з представниками Росії: виграв у Марата Макарова і Сергія Дригалова і зіграв внічию з Євгенієм Левіним.

Ще двоє українців – Ельдар Гасанов і В'ячеслав Борисенко – мають по одному пункту.

Беріть участь в дискусії на сайті 24 – переходьте за посиланням, голосуйте, пишіть коментарі і діліться з друзями: чи можна українським спортсменам виступати на турнірах у Росії?

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24