22:07
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, сьогодні
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Українець Тухаєв з сенсації розпочав чемпіонат світу з шахів у Росії

      335 Читать новость на русском
      Стартував чемпіонат світу з шахів
      Стартував чемпіонат світу з шахів / Фото із відкритих джерел

      У Санкт-Петербурзі стартував чемпіонат світу зі швидких шахів і бліцу. У стартовий змагальний день, 26 грудня, зіграні партії трьох турів у швидких шахах (рапіді).

      Наші спортсмени поза політикою поїхали на територію країни-агресора в доволі пристойному складі, пише UA-football.

      Читайте також: Зірки українських шахів стартують на чемпіонаті світу в Росії

      При цьому один з українців, 30-річний уродженець Керчі Адам Тухаєв на самому старті першості з рапіду створив гучну сенсацію, здолавши білими чинного чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена.

      Згодом Карлсен уже білими програв партію другого туру узбекові Шамсіддіну Вохідову. І лише в третьому поєдинку, обігравши чорними росіянина Стефана Поґосяна, Маґнус частково реабілітувався.

      У свою чергу Тухаєв після феєричного старту другу партію програв чорними вірменському гросмейстеру Тиграну Петросяну, а в третій розійшовся білими миром з іншим відомим представником Вірменії Левоном Ароняном.

      Читайте також: Антон Коробов і Наталя Букса – чемпіони України з шахів 2018 року

      Найкраще серед представників України очікувано стартував Антон Коробов. На його рахунку – 2,5 очка (перемоги над росіянином Сергієм Заболотним та ізраїльтянином Ніцаном Штейнбергом, нічия зі ще одним представником Ізраїлю Євгенієм Постним).

      Аналогічний з Коробовим доробок має Олександр Зубов, який зіграв лише з представниками Росії: виграв у Марата Макарова і Сергія Дригалова і зіграв внічию з Євгенієм Левіним.

      Ще двоє українців – Ельдар Гасанов і В'ячеслав Борисенко – мають по одному пункту.

      Беріть участь в дискусії на сайті 24 – переходьте за посиланням, голосуйте, пишіть коментарі і діліться з друзями: чи можна українським спортсменам виступати на турнірах у Росії?

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шахи
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      1520
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      сьогодні , 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
      248
      Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      сьогодні , 20:00 Санкції Росії проти України: чому Кремль розширив список і які будуть наслідки
      Світлана Попова 2173
      Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      сьогодні , 19:01 Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019
      Яніна Ткачук 2723
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Баскетбол: "Хімік" наприкінці зустрічі вирвав перемогу у "Дніпро-Азота"
       10 березня 2013 , 09:53
      Твіттеріада. Перший сніг для нігерійців, хорватсько-українська ідилія в часи Революції
       9 грудня 2013 , 20:03
      "Волинь" можуть суворо покарати через борги перед колишнім гравцем
       16 серпня 2014 , 10:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук