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Українець вибіг на поле під час матчу Росія – Саудівська Аравія на Чемпіонаті світу

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Глядачі на матчі Росія – Саудівська Аравія 14 червня у Москві
Глядачі на матчі Росія – Саудівська Аравія 14 червня у Москві

У Москві українця оштрафували за порушення правил поведінки під час матчів Чемпіонату світу 2018. Він вибіг на поле під час гри Росія – Саудівська Аравія 14 червня.

Російський суд оштрафував С. Кравченка на сім тисяч рублів (2,9 тисяч гривень) за адміністративне правопорушення, повідомляє російський "Интерфакс".

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Українцю також заборонено відвідувати офіційні спортивні заходи протягом шести місяців.

На судовому засіданні уболівальник визнав свою провину.

Варто зазначити, що це поки єдина адміністративна справа відносно вболівальника, яке надійшло до судів з початку ЧС-2018.

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До слова, саме на цьому матчі на трибунах розгорнули український прапор.

Теги: Новини спорту Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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