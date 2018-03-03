Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
Український дзюдоїст Артем Хомула здобув медаль у перший день Відкритих Континентальних Кубків, що приймають Прага (чоловіки) й Варшава (жінки).
Про це йдеться на сторінці "Федерації дзюдо України" у Facebook.
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Сумчанин виборов "срібло" в категорії до 73 кілограмів. У фіналі він поступився італійцю Аугусто Мелоні.
У Національному олімпійському комітеті України теж привітали українця з перемогою.
"Артем Хомула – срібний призер відкритого Континентального Кубка з дзюдо у Празі! Молодець! Подальших успіхів!" – йдеться у повідомленні.
До слова, українська спортсменка Дарина Білодід, якій виповнилось всього лиш 17 років, перемогла на турнірі з дзюдо Grand Slam у Парижі. Як відомо, змагання вважаються одними із найпрестижніших у світі.