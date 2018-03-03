Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо

Український дзюдоїст Артем Хомула здобув медаль у перший день Відкритих Континентальних Кубків, що приймають Прага (чоловіки) й Варшава (жінки).

Про це йдеться на сторінці "Федерації дзюдо України" у Facebook.

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Сумчанин виборов "срібло" в категорії до 73 кілограмів. У фіналі він поступився італійцю Аугусто Мелоні.

У Національному олімпійському комітеті України теж привітали українця з перемогою.

"Артем Хомула – срібний призер відкритого Континентального Кубка з дзюдо у Празі! Молодець! Подальших успіхів!" – йдеться у повідомленні.

Вітаємооо!



Артем Хомула - срібний призер відкритого Континентального Кубка з дзюдо у Празі!



Молодець! Подальших успіхів! pic.twitter.com/QX9VzkRzRM — НОК України (@OlympicUA) 3 березня 2018 р.

До слова, українська спортсменка Дарина Білодід, якій виповнилось всього лиш 17 років, перемогла на турнірі з дзюдо Grand Slam у Парижі. Як відомо, змагання вважаються одними із найпрестижніших у світі.