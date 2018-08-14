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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець виборов срібло на чемпіонаті світу зі спортивного орієнтування

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Руслан Глібов став срібним призером чемпіонату світу
Руслан Глібов став срібним призером чемпіонату світу

В Латвії відбувся чемпіонат світу зі спортивного орієнтування бігом. Срібну медаль для збірної України виборов Руслан Глібов на довгій дистанції.

Загалом участь у змаганнях взяли 345 спортсменів з 44 країн. Збірна України була представлена 9 атлетами: Руслан Глібов, Олександр Кратов, Денис Щербаков, Артем Панченко, Тарас Рачук, Олена Федорова, Олена Пітірімова, Ольга Панченко, Катерина Дзема, повідомляє Спортивний комітет України.

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На жаль, більше ніхто з українців не зумів дістатися до п’єдесталу. Наступним найкращим результатом було п’яте місце Олександра Кратова на середній дистанції. Варто зазначити, що Руслан Глібов на середній дистанції став одинадцятим.

До топ-10 чемпіонату прорвалися дівчата в командній естафеті. Хлопці в естафеті посіли одинадцяту сходинку.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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