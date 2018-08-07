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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець виграв золото у першому розіграші медалей на ЧЄ-2018 з легкої атлетики

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Мар'ян Закальницький – чемпіон Європи з легкої атлетики
Мар'ян Закальницький – чемпіон Європи з легкої атлетики

На чемпіонат Європи-2018 з легкої атлетики відбувся перший розіграш медалей у дисципліні 50 км зі спортивної ходьби.

Український ходак Мар'ян Закальницький у запеклій боротьбі здобув золоту нагороду цих змагань, показавши час 3:46.32. Наш спортсмен випередив словака Тоза Матеджа (3:47.27) та білоруса Дмитра Дзубіна (3:47.59).

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23-річний українець Мар’ян Закальницький мав другий результат сезону в Європі на дистанції спортивної ходьби в 50 км. Свій статус фаворита він впевнено підтвердив – українець лідирував другу частину дистанції і першим перетнув фініш.

На дистанції виступали ще двоє українців, Іван Банзерук і Валерій Літанюк, які стали 15-м та 17-м відповідно.

Зазначимо, що ця медаль стала першою на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики для збірної України.

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Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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