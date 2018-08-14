Українець встановить рекорд, щоб зібрати кошти для хворої бабусі

Понад 1000 кілометрів на дошці Дніпром та Чорним морем з Києва до Одеси: українець вирішив спробувати себе в незвичному виді спорту. Мова йде про сапбордінг, молоду спортивну дисципліну або й вид відпочинку. Одесит же свою подорож назвав "одиночною сап-експедицією". І мета її – цілком благородна.

Два водостійких мішки, у яких зберігаються всі особисті речі Антона Бондаренка на найближчий місяць – це все, що молодий авантюрист бере із собою.

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І, звісно, сапборд – доволі незвична для України дошка для серфінгу, на якій плавають із веслом. Галина, дівчина Антона, згадує, що спочатку дуже здивувалася такій ідеї. Адже хлопець став на дошку лише кілька місяців тому. До слова, у Антона немає попередників – ніхто раніше такого в Україні не робив. Якщо чоловік пройде весь цей шлях у тисячу кілометрів самотужки – одразу стане рекордсменом України.



Антон Бондаренко вирушає у подорож з благодійною метою

А от у світі таких сміливців вистачає.

Американець пройшов від Техаса до Нью-Йорка, понад три тисячі кілометрів,

– розповів експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

Але ця експедиція – не заради диплома чи екстриму. Чоловік збирає гроші, аби допомогти літній жінці, якій дуже потрібний апарат для руху крові. І зібрати треба не так вже й багато – 40 тисяч гривень.