22:26
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 20°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українець встановить рекорд, щоб зібрати кошти для хворої бабусі

185 Читать новость на русском

Понад 1000 кілометрів на дошці Дніпром та Чорним морем з Києва до Одеси: українець вирішив спробувати себе в незвичному виді спорту. Мова йде про сапбордінг, молоду спортивну дисципліну або й вид відпочинку. Одесит же свою подорож назвав "одиночною сап-експедицією". І мета її – цілком благородна.

Два водостійких мішки, у яких зберігаються всі особисті речі Антона Бондаренка на найближчий місяць – це все, що молодий авантюрист бере із собою.

Читайте також: Встановлення рекорду: українець вирішив пройти тисячу кілометрів по воді

І, звісно, сапборд – доволі незвична для України дошка для серфінгу, на якій плавають із веслом. Галина, дівчина Антона, згадує, що спочатку дуже здивувалася такій ідеї. Адже хлопець став на дошку лише кілька місяців тому. До слова, у Антона немає попередників – ніхто раніше такого в Україні не робив. Якщо чоловік пройде весь цей шлях у тисячу кілометрів самотужки – одразу стане рекордсменом України.


Антон Бондаренко вирушає у подорож з благодійною метою

А от у світі таких сміливців вистачає.

Американець пройшов від Техаса до Нью-Йорка, понад три тисячі кілометрів,
– розповів експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

Але ця експедиція – не заради диплома чи екстриму. Чоловік збирає гроші, аби допомогти літній жінці, якій дуже потрібний апарат для руху крові. І зібрати треба не так вже й багато – 40 тисяч гривень.

Автор: Альона Чернецька
Теги: Новини спорту Новини України Водні види спорту відпочинок
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Участь Оксани Марченко у "Танцях з зірками" – це… Ваша думка
 13 серпня , 18:12
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Ворскла" орендувала форварда "Шахтаря"
 5 серпня 2016 , 21:35
Аваков залишається акціонером "Металіста"
 3 квітня 2017 , 11:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук