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      Українець, який "кинув" журналістику та створює унікальні іграшки: яскраві фото

      Зроблено в Україні 267 Читать новость на русском

      Денис Охрименко – засновник масштабної компанії Pagl, яка розроблює унікальні конструктори для дітей. Завдяки таким іграшкам малеча зі всього світу може будувати фортеці розміром з людину.

      Денис Охрименко, коли готувався вперше стати батьком, роздумував над тим, аби змінити професію журналіста. Киянин згадував дитяче захоплення конструкторами, тоді ж прийшла думка, що сучасні механізми надзвичайно маленькі й зазвичай заховані, тож ми не уявляємо, як вони працюють. 

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      Він захотів розробити іграшки, у яких можна було б бачити усі нутрощі. Саме через це чоловік вивчив комп'ютерну програму 3D Maх і почав експериментувати з першими моделями та матеріалами.

      Ідею дерев'яних механізмів, які можна скласти без клею, підтримали інвестори. Сподобалась вона й покупцям – на Kickstarter команда зібрала фантастичні 400 тисяч доларів і гучно заявила про себе у світових медіа.


      Перший стартап Дениса Охрименка

      Однак стосунки з інвестором псувались. Через це Денис прийняв рішення продати свою частку і залишити власне "дітище".

      Заробивши на цьому грошей він взявся за пошук нової ідеї. Тоді його надихнув друг, який обіймав високу посаду на Житомирському картонному комбінаті. 


      Команда Pagl

      Киянин створив компанію Pagl, яка виготовляє паперові конструктори, з яких можна побудувати цілі фортеці, кораблі чи поліцейські відділки. Денис жартує, що клієнти Pagl – це батьки, які втомилися робити халабуди із ковдр. Оскільки цільова аудиторія – діти, треба було продумати кілька моментів. 

      Pagl
      З конструкторів можна побудувати цілі фортеці

      Pagl
      Конструктор для дітей

      По-перше, запропонувати просте кріплення для цеглинок. По-друге, забезпечити міцність картону, який є нічим іншим як звичайною целюлозою. Їм вдалося розробити матеріал, який є твердішим за яєчний лоток і не розмокає під дощем. Пофарбували картон харчовими барвниками, аби батьки не переймались відгризеним шматком.

      Дивіться відео про унікальні конструктори Pagl:

      Підготовка затягувалась, тож на Kickstarter українці вийшли напередодні нового навчального року. Як виявилось, час був невдалий і кампанія провалилась. А потім на них чекав ще один удар. Виробничі потужності компанії ледь не згоріли. Цехи, де зберігались уже готові конструктори, не постраждали, але картон увібрав запах диму – вони вже не годились для продажу. 

      Попри невдачі, Денис Охріменко вірить у свою ідею та не здається. Нині команда врахувала помилки й готуються до нових промокампаній.

      Pagl
      Яскравими іграшками захоплюються діти зі всього світу

      Треба сказати, що картоном киянин не обмежився й увесь час паралельно розвивав ще один вид конструктора – металевий.

      Денис зізнається, що за цими двома проектами стоїть амбітна мета – розвинути цілу індустрію оригінальних іграшок, за якими Україну впізнавали б у всьому світі.

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      Теги: Новини України Зроблено в Україні Діти і неповнолітні Бізнес
      Джерело: 24 канал
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