Українець, який не полетів літаком МАУ з Ірану, розповів про випадок, який його врятував

Український політаналітик, сходознавець Андрій Бузаров міг бути серед пасажирів рейсу PS 752 авіакомпанії МАУ, який розбився 8 січня в Ірані. Бузаров планував летіти з Тегерана 8 січня, проте в офісі МАУ йому порадили купити квиток на 9 січня через його нижчу вартість. Тож політаналітик так зробив і цей випадок врятував йому життя.

"Організатори конференції наполягли, щоб я купив квиток на 8 січня, тому що не була передбачена оплата за готель, але я взяв усе-таки на 9 і сам сьогодні оплатив ще один день у готелі, щоб полетіти бортом МАУ. Що стосується завтрашнього рейсу МАУ (9 січня), то його щойно МАУ скасувала", – написав Бузаров у фейсбуці.

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Він також розповів у коментарі "Радіо Свобода", що від планував вилетіти з Тегерана 8 січня, оскільки конференція, учасником якої був Бузаров, закінчувалася 7 січня.

Але я вирішив взяти квитки на пізнішу дату, в самій МАУ мені порадили взяти на 9-те число, оскільки квитки були дешевші. Та і я хотів ще день побути в Тегерані, подивитися пам’ятки,

– розповів політаналітик.

Зауважимо, що раніше в РНБО України повідомили, що на літак МАУ не сіли 2 людей і таким чином врятувалися від загибелі в катастрофі.

Дивіться відео про катастрофу літака МАУ в Ірані:

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Головне про авіакатастрофу українського літака в Ірані

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ виконував рейс PS 752 Тегеран – Київ і розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами військові бази США в Іраку.

Літак був виготовлений у 2016 році та отриманим прямо з заводу Boeing. Літак був справним і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року.

і останнє технічне обслуговування пройшов 6 січня 2020 року. Загинули всі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були українці: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Жертви серед іноземців: 82 іранці, 63 канадці, 10 шведів, 4 афганці, 3 німці, 3 британці. Серед загиблих канадців було багато студентів, які поверталися з канікул.

2 людей не сіли на цей рейс.

Щодо можливих причин катастрофи, то за попередніми даними, аварія сталася через несправність двигуна . Однак точні причини ще належить з’ясувати.

. Однак точні причини ще належить з’ясувати. Посольство України в Ірані спершу заявило, що виключається версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи. Однак потім інформація про це видалили з офіційного сайту.



Місце падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу