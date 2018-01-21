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Українець, який потрапив у список найперспективніших моделей світу, розповів, як тримає себе у формі

13:00, сьогодні 2538 Читать новость на русском
Ігор Любченко
Ігор Любченко / Instagram / @lubaigor

Модель Ігор Любченко, якого імените видання New York Times визнало одним з восьми найперспективніших моделей світу, розповів про своє життя та поділився планами на майбутнє.

Про це юнак розповів в інтерв’ю для ТСН.

За словами 20-річного Ігоря, він потрапив у модельний світ завдяки випадковій зустрічі. Після проживання в Україні у маленькому містечку на Миколаївщині, а згодом у Хотові під Києвом, разом з батьками він переїхав у Польщу, де його випадково на вулиці запримітила скаут з модельного агентства. Трапилось це 2014 року.

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"Я все-таки наполягала на навчанні, що треба ходити навчатись, бо він також вчиться, а він мені казав – мамо в мене є шанс зараз і я мушу спробувати", – зізнається мати.

Хоч свій перший пробний кастинг він провалив, проте не відступав і вирішив впевнено надсилати свої фото в різні агенції, де згодом обрав AS Management. Вже у першому сезоні хлопець дефілював у Мілані для Prada. Окрім деталей кастингів та нелегкого модельного шоу-бізнесу, Любенко поділився несподіваним секретом краси.

Ви знаєте, я не дотримуюся жодних дієт. Їм що завгодно, і це ніяк не впливає на мою вагу, ніяк не впливає на мою статуру. Це дуже великий плюс в модельному бізнесі,
– зізнався хлопець.

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На його думку, модельний бізнес – дуже мінливе середовище, хоча додає, що ця кар'єра для нього не назавжди. Вже за 10 років він бачить себе у великому бізнесі, а поки збирається "взяти від професії все". В підсумку Ігор додав, що ми зможемо його побачити у рекламній кампанії одного всесвітньо відомого бренда, однак про його назву він поки не розповів.

Теги: LifeStyle Новини України Мода
Джерело: 24 Канал
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