Українець, який рятував дітей з печери в Таїланді: Це було велике диво, що хлопці вижили!

Українець, який брав участь у порятунку 12 юних футболістів та їх тренера з затопленої печери в Таїланді, розповів, як проходила ця операція.

Олег Чистов переїхав в Таїланд в 2011 році: отримав роботу в туристичній компанії, приїхав попрацювати – і залишився. Він уже кілька років не працює в туризмі. Зараз у нього своя FM-радіостанція і продакшн-компанія, яка займається створенням документальних фільмів. Власне, саме завдяки своїй роботі і попередньому досвіду роботи в МНС він і опинився в одному з рятувальних загонів, який займався пошуком альтернативних каналів, за допомогою яких можна було б дістатися до місця дислокації дітей.

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Про те, в чому небезпека печери, в якій діти провели 17 днів, чому їх порятунок – це диво і про те, в чому заслуга тренера футболістів, Чистов розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Врятована футбольна команда (фото - Facebook)

Як Вас залучили до цієї рятувальної операції?

Я займаюся зйомкою документального кіно про всяких цікавих людей. Якраз ми знімали спортивний проект, в якому сильно безбашенні тайці готуються поїхати підкорювати Північний Полюс. Ось в один день я у себе в стрічці побачив, що мої тайські друзі збираються їхати когось шукати. Я запитав у них, що сталося, мені розповіли цю історію, і я вирішив, що поїду з ними.

Ці хлопці-тайці – професійні рятувальники. Я теж, власне кажучи, закінчив школу рятувальників ще в 2004 році. Враховуючи, що я колись працював у МНС і в Україні займався і спелеологією, і альпінізмом і скелелазінням – відповідний досвід у мене є, серед цього й досвід роботи в рятувальних загонах. Ось так я і потрапив у цю операцію. В цій операції було багато роботи, яку я міг виконувати. Якщо врахувати, що я невеликих габаритів, то я міг цю роботу робити краще, ніж інші.

Ви також допомагали дослідити ландшафт і шукати альтернативні шляхи доступу до дітей, що застрягли в печері, правильно?

У нас були якісь дані з геолокаторов про пустоти в землі. На основі цих даних ми намагалися знайти хоч якісь інші способи потрапити в печеру. Я приєднався до операції десь на 7-8 день, точніше сказати складно, тому що ночами ми теж працювали. Діти ще не були знайдені. Ми тоді, в принципі, вже розуміли, що це буде, швидше за все, безнадійний номер.

Основним нашим завданням було досліджувати всі можливі тріщини, які були схожі на печери. Всі вони були вузькі, десь вони були дуже вузенькі – ми копали, десь були якісь нарости – ми намагалися відбійними молотками якось щось збити, щоб пробратися. Було багато варіантів, багато маленьких печер і тріщин, які йшли на 20-40 метрів у глибину. Але всі вони закінчувалися або глухим кутом, або були непрохідні для людини, витягнути через них дитину було б неможливо.

Рятувальна операція (фото - Getty Images)

Виходить, альтернативних входів в печеру не було?

Можливо, альтернативні входи десь і були. Але їх потрібно було або копати довше, або пробивати. Пробивати їх там досить складно. По-перше, тому що граніт. По-друге, навіть якщо пробивати і робити це мікровибухом, то є небезпека, що на дітей впаде стеля печери. Тоді ніхто точно не знав, де діти. Якби не обвалилася стеля, то навіть невеликий каменепад – це було б досить ризиковано. Так що цю ідею зрештою закинули. Наступного дня нам сказали, що один з англійських дайверів знайшов дітей.

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Знайшли їх, в принципі, там же, де й шукали. В печері порожнеча, схожа на велику кімнату, де діти, найімовірніше, могли перебувати. Там вони і були. Потрібно віддати належне тренеру, який був з дітьми. Хлопчина – молодець! Він примудрився 9 днів протримати їх фактично без їжі, без води, вони зберігали спокій, не панікували, не пересварилися, не побилися. Діти були досить виснажені, коли їх знайшли, були, скажімо так, прикумарені. Але вони залишалися дружні.

З того, що ви бачили під час рятувальної операції, що Вас вразило найбільше?

У ній брало участь дуже багато народу. Насправді – дуже багато. Коли ми працювали в ущелині біля гірської річки, кручинами там ходили що тайські військові, що американські військові. Я так розумію, що це були американські "морські котики", такі здорові дядьки. Було видно, що це професійна армія, вони теж допомагали в пошуках.

Рятувальна операція (фото - Getty Images)

Колектив був дуже злагоджений у тайців. В принципі, тайці не сильно люблять іноземців, туристи для них, здебільшого – "білі мавпи" і "гаманці з грошима", як би там не було. Але тут було дуже помітно інше ставлення до приїжджих. У мого товариша порвалися кросівки – тут же тайка прибігла, принесла йому свої власні гумові чоботи, а сама пішла босоніж джунглями. Це вражало! Тайці постійно приносили нам їжу, тягали воду. Це ж були джунглі, від найближчого місця, де нас десантували на позашляховиках, потрібно було ще 30-40 хвилин йти пішки через джунглі, через ущелину. Вони приходили передати нам якусь інформацію, бо десь мобільного зв'язку не було. Приносили карти. Люди були дуже згуртованими.

Були українські хлопці, кейв-дайвери, які тренували тайських "морських котиків" і готували їх до кейв-давингу (вид технічних занурень, здійснюваний у підводних печерах, – 24). Їх особливо хочеться відзначити. Наша місія була простіше – спробували щось зробити, але нічого героїчного в цьому не було. А ось хлопці, які працювали в самій печері – вони дійсно молодці.

Їх робота – небезпечніше?

По-перше, постійно йшло підтоплення печери. Там велика течія. Коли вже зайшов у печеру, ніколи не знаєш, перекриє її водою повністю чи ні. Ми, коли лазили зверху на скелях, розуміли, що навіть в гіршому випадку зможемо повернутися назад або нас хто-небудь витягне. У нас була зв'язка, мотузка і зворотний шлях. У тих хлопців, які працювали в печері, зворотного шляху не було. Порожнеча, де ця печера знаходиться – там глибина десь до 90 метрів. Якщо б її затопило, то їм прийшлося би не солодко.

Я правильно розумію, що основна підступність цієї печери саме в тому, що вона може бути затоплена в будь-який момент?

Так. Її, в принципі, постійно відкачували. Але загальна протяжність печери – близько 10 кілометрів. Це гігантські обсяги води, які в принципі нереально прокачати людськими силами. Це як миттєво викачати велике озеро, в яке постійно додається вода. Тим більше, зараз сезон дощів, печера знаходиться під ущелиною і вся вода стікає туди. Там було небезпечно.

Рятувальна операція (фото - Facebook)

Також вода була каламутна, як кава: якщо руку опустити на 20 сантиметрів вниз – нічого не буде видно. В таких умовах хлопцям доводилося пробиратися і шукати шлях. Як такої карти печери ні в кого толком не було. Навмання всі знали, куди приблизно рухатися, але печера – це не коридор, по якому можна пройти на дотик і знайти вихід. Печера – вона в тривимірному просторі. Десь у ній потрібно пробиратися прямо, десь вгору, десь вниз, десь вправо або вліво, пірнути під каміння, огинати камені. Це пекельна праця, насправді.

Був один рятувальник, якому не вистачило повітря, щоб повернутися з печери. Вся печера складалася з якихось чекпоінтів. На цих пунктах дайвери, які пробиралися вглиб, могли поміняти балони. Ось дайверу, який доставляв балони на ці точки, не вистачило власного кисню, щоб вибратися назовні. Коли його витягли, він, начебто, був ще живий. Але тривале кисневе голодування... В лікарні він помер. У нього залишилася дружина, двоє маленьких дітей. Сам цей хлопець – він спортсмен, він марафонець, служив колись у Королівської армії Таїланду.

З Вашого досвіду занять дайвінгом опинитися в такій печері і не піддаватися паніці – це дуже складно?

Якщо чесно, для мене дайвінг не переріс на професійний рівень саме через паніку. У дайверів є моделювання позаштатних ситуацій, коли на глибині потрібно зняти маску, промити маску, одягнути маску, дихати, не дихати. Ось у такі моменти я іноді прямо відчував паніку. У мене вона не була непереборною, але я чудово розумію, що якщо дитині потрапити в таку ситуацію – паніку буде не зупинити.

Рятувальна операція (фото - Getty Images)

Ви бачили сам момент виходу дітей з печери?

Ні. Всіх абсолютно відвели на півтора кілометра від виходу з печери. По-перше, щоб не заважали. По-друге, ніхто не знав, в якому стані дітей виведуть і потрібно було, щоб купа народу навколо не заважала терміново дістатися до вертольота.

Як сприйняли тайці новину про успішне завершення рятувальної операції?

Аплодували і обіймалися. У нас був невеликий рятувальний штаб і мені товариші надіслали відео того, що там в той момент відбувалося – все було ось так, як показують в американських фільмах. Всі дуже раділи! Ну, уявіть собі: з усього світу з'їхалися люди, щоб допомогти.

Все добре, що добре закінчується. У мене вже був досвід однієї рятувальної операції в Грузії. Тоді ми так само шукали людину. Його батьки були з нами, вони вважали, що він ще живий. Але ми всі вже розуміли і змирилися з тим, що, швидше за все, шукаємо труп. В цей раз та ж історія була у багатьох – багато змирилися. І це було велике диво, що хлопці вижили, не побилися, не пересварилися! Це дійсно шокувало!