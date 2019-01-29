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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Українець, який став найшвидшим піаністом планети

      НАШІ.Перші 154 Читать новость на русском

      У 1985 році українець Любомир Мельник встановив світовий рекорд – зіграв мелодію так, що кожна рука одночасно видавала по 19 нот. Це більше, ніж може сприйняти людське вухо.

      Нині пальці Мельника протягом годинного концерту здатні видати 14 нот за секунду. Він навіть придумав назву для своєї техніки – "безперервна музика". За словами піаніста, швидкість дозволяє розкривати справжній голос фортепіано.

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      Піаністи, які звикли грати Шопена, не зможуть наблизитись до безперервної музики. Тут важливо не просто виконувати завчений твір, а саме грати на інструменті,
      – сказав Мельник. 

      Любомир народився у Мюнхені в сім'ї емігрантів із Західної України: тато родом з Коломиї, а мама – зі Львова. Саме мати навчила його грати на фортепіано. За освітою Мельник філософ. Навчання спершу у Коледжі Святого Павлаякий є найбільшим католицьким коледжем в усій провінції Манітоба, аспірантуру закінчив в Університеті Квінс в Кінгстоні.

      мельник
      Любомир Мельник 

      У 1973 році Мельник переїхав жити у Париж. Працював у Паризькій опері, яка допомогла вробити власний стиль. Там він акомпанував танцівниці Керолін Карлсон, вчився музикою реагувати на рухи її тіла, миттєво вигадувати нові мелодії. Такі експерименти й допомогли відійти від класичної манери. Тоді піаніст захопився мінімалізмом у музиці й почав відшліфовувати техніку безперервної музики. От тільки слухачі її не сприймали. На першому виступі його просто засвистали.

      мельник
      На першому виступі Мельника просто засвистали

      Живучи в Парижі, він ледь зводив кінці з кінцями. Не було навіть що їсти. Голод загострював відчуття, однак, Мельник безперервно грав, так відволікався від думок про їжу. Минали роки, а шанувальників не було.

      Коли до Любомира Мельника прийшло світове визнання – дивіться у програмі. 

      Теги: Історія Новини України НАШІ.Перші Музика
      Джерело: 24 канал
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