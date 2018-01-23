Українець, який вижив у кривавому теракті в Кабулі, розповів деталі трагедії

У Київ вже прибув другий літак з українцями, які перебували в Кабулі під час теракту. Їх точна кількість поки невідома. Один із українців розповів деталі теракту, які йому розповіли очевидці.

Про це кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко повідомив у прямому ефірі.

Українець Дмитро Білий на час теракту не перебував у готелі, однак йому розповіли деталі ті, хто стали свідками кривавих подій. За його словами, до нападу зловмисники ретельно підготувались, оскільки боєприпаси були занесені до будівлі заздалегідь. Окрім цього, у терористів були спільники.

Два чоловіки зайшли в ресторан, поїли. Замість того, щоб розрахуватись, вони почали стріляти в людей, які там сиділи. Зокрема, в наших з компанії Kam Air. Потім пішли в номери, подивились, кого знайшли – вбивали. Палили все, підривали,

– зазначив Дмитро Білий.

Нагадаємо, що напередодні до української столиці повернулося 9 людей, які стали очевидцями теракту в Кабулі. Дехто з них прилетів без речей. Усе згоріло під час атаки. Загалом у теракті вижили 19 українців, 7 співгромадян, на жаль, загинули. Їхні тіла до Києва привезуть 24 січня спеціальним рейсом.



Окрім українців, за даними медіа, серед загиблих були й інші іноземні громадяни, зокрема одна людина з Німеччини, одна – з Греції та ще одна – з Казахстану. Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угрупування "Талібан".