Українець Юсуф Санон в НБА виступатиме за "Вашингтон"

На драфті НБА, який відбувся 22 червня, баскетбольний клуб "Вашингтон Візардзс" під 44 піком вибрав українця Юсуфа Санона.

18-річний гравець, який лише взимку передбався з "Дніпра" до словенської "Олімпії", дещо неочікувано виставив свою кандидатуру на драфт НБА. Згодом його агент заявив, що гравець мав пропозиції від клубів зі США, ому вони пішли на такий крок.

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Окрім того, гравець добре проявив себе під час літнього "Глобалмемпу", який організували в Італії.

Гравця вибрав у другому раунді під 44 піком клуб "Вашингтон Візардс".

Варто зазначити, що Санон може зіграти на позиціях розігруючий захисник та атакувальний захисник. Його зріст 1,94 м .

Також в драфті бере участь ще один українець Святослав Михайлюк. Його під 47-им піком обрав "Лос Анджелес Лейкерс".