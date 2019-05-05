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      Українець загинув на горі Ельбрус, – російські рятувальники

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      Український альпініст загинув на Ельбрусі
      Український альпініст загинув на Ельбрусі / Ілюстративне фото

      Український альпініст знепритомнів і помер під час сходження на гору Ельбрус – найвищу в Росії. Рятувальники евакуюють тіло 34-річного українця.

      Повідомлення про те, що на Ельбрусі на висоті 3500 метрів над рівнем моря знепритомнів чоловік, надійшло 5 травня до Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по КБР.

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      За попередніми даними, альпініст не подає ознак життя. Наразі Україна офіційно не підтвердила, чи справді загиблий на Ельбрусі був українцем.

      Для евакуації альпініста вирушили 14 рятувальників.

      Що відомо про гору Ельбрус? Ельбрус – найвища вершина Кавказького хребта і Росії (5642 метри над рівнем моря). Вона розташована на кордоні республік Кабардино-Балкарія та Карачаєво-Черкесія. Оскільки кордон між Європою та Азією неоднозначний, нерідко Ельбрус називають також найвищою європейською гірською вершиною. Сходження на Ельбрус – тільки для досвідчених туристів з хорошою фізичною підготовкою і сильною мотивацією.

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      Теги: Новини Росії Жертви Новини України Надзвичайні ситуації Подорожі
      Джерело: 24 канал
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