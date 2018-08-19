Українець загинув у небі над Македонією

Парапланерист з України загинув під час змагань у Македонії, зіткнувшись у небі з іншим спортсменом.

Як інформує видання The Guardian, іншим парапланеристом, з яким зіткнувся українець був підданий Великої Британії, який від отриманих травм також не вижив.

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За даними видання, 56-річний український парапланерист Ігор Волов та 54-річний британець Іннес Пауелл зіткнулися перед фінальною гонкою змагань British Open, що тривали у македонському місті Крушево.

Трагедія сталась ще у п'ятницю, 17 серпня, приблизно опівдні.

Українець Ігор Волов загинув на місці події, а британський спортсмен після кількох спроб реанімації помер у лікарні.

За свідченнями очевидців, спортсмени зіткнулися в повітрі двічі. Після першого контакту їм вдалося розділитися, але другий контакт був "набагато сильнішим".

Повідомляється, що Пауелл не відкрив свій запасний парашут і все ще був притомним, коли йому на допомогу прийшли парамедики. Він отримав важкі травми внутрішніх органів, зламав плече, таз і ребра.

Щодо українського парапланериста Ігоря Волова відомо, що йому вдалось відкрити запасний парашут і приземлитись на дереві. Українець був мертвий на той момент, коли його знайшли рятувальники.

Для участі у змаганнях від України заявилось шестеро пілотів. Ігоря Волова серед них не було.

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