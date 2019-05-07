Українець загинув у Росії на Ельбрусі: що про нього відомо

У Кавказьких горах на Ельбрусі знепритомнів й так і не зміг оговтатися 34-річний полтавець Ігор Рудич. Інцидент трапився у російському регіоні Кабардино-Балкарія. Чоловікові було 34 роки. У нього залишилися двоє дітей.

5 травня стало відомим, що у російській Кабардино-Балкарії на найвищій точці Кавказу Ельбрусі виявили тіло 34-річного українця.

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Загиблим виявився уродженець Полтави Ігор Рудич. Йому стало зле на висоті 3,5 тисяч метрів, відтак він знепритомнів, але до життя так і не повернувся. За попередніми даними, причиною смерті стала серцева недостатність, передає ТСН.



Ігорю Рудичу було 34 роки

Як розповідає товариш Ігоря Євген Плеханров, його мрією було підкорити Ельбрус, який називають найвищою горою Європи через неоднозначність кордону між нею та Азією. А зробити це альпініст вирішив у межах змагання з екстремальних видів спорту.

"Це була мрія його життя, він не дійшов 100 метрів до фінішу. Падав і підіймався, серце не витримало... Хотів бути першим", – каже Євген.

У спортсмена залишилися двоє дітей і дружина. Він простійно тренувався та бігав, мав за плечима підкорення не однієї вершини. У звичайному житті був бізнесменом.

Про трагедію близькі альпініста дізнались, коли побачили повідомлення в ЗМІ. Наразі родина та друзі загиблого намагаються зібрати гроші на повернення тіла на батьківщину – потрібно близько п'ятдесяти тисяч гривень. Номер карти батька Ігоря: 4731 2191 0034 6802, Рудич Анатолій Іванович. Крім того, за словами Євгена Плеханова, страхова компанія намагється уникнути будь-яких виплат.



Мрією українця було сходження на Ельбрус

Це не вже не перша смерть українців у горах Кавказу. Зокрема, у серпні торік в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії зірвався та загинув альпініст із Запоріжжя. Сталося це під час його сходження на вершину Малий Укю.

Крім того, наприкінці липня того ж року у Грузії в районі вершини гори Тетнульд у Сванетії загинув український турист, який разом із другом зірвався в ущелину. Від отриманих травм і переохолодження українець помер, так і не дочекавшись порятунку, оскільки рятувальникам було вкрай важко до нього дістатися. Натомість другого чоловіка вдалося евакувати.

Що відомо про Кавказькі гори? Це гірська система протяжністю у понад 1100 кілометрів між Чорним і Каспійським морем, що розташувалася на території чотирьох країн: Азербайджану, Вірменії, Грузії та Росії. Поділяється на дві частини: Великий Кавказ і Малий Кавказ. Найвища точка – Ельбрус (5642 метри над рівнем моря). Цю вершину, як і решту чотири- та п’ятитисячників вкрито льодовиками та вічними снігами. Кавказ є відомим завдяки великій кількості снігопадів. Крім того, сніговий покрив у деяких його регіонах може сягати від 5 до 7 метрів.