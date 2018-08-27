Українець загинув унаслідок наїзду авто у Польщі

Напередодні у Польщі під колеса автомобіля Ford потрапив 32-річний українець. За кермом машини перебував 31-річний громадянин країни.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу поліції Любліна.

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За словами правоохоронців, інцидент стався о 20:00 26 серпня на вулиці Куницького.

Попередньо встановлено, що поляк їхав лівою смугою у напрямку центру, але раптом на проїзну частину вийшов українець з правого боку та у підсумку потрапив під колеса.

У поліції переконують, що внаслідок наїзду чоловік загинув на місці події.

Також правоохоронці не виявили у крові водія алкоголю.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. Внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.