Українець загинув унаслідок наїзду авто у Польщі
Напередодні у Польщі під колеса автомобіля Ford потрапив 32-річний українець. За кермом машини перебував 31-річний громадянин країни.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу поліції Любліна.
Читайте також: Українець загинув на заробітках у Польщі
За словами правоохоронців, інцидент стався о 20:00 26 серпня на вулиці Куницького.
Попередньо встановлено, що поляк їхав лівою смугою у напрямку центру, але раптом на проїзну частину вийшов українець з правого боку та у підсумку потрапив під колеса.
У поліції переконують, що внаслідок наїзду чоловік загинув на місці події.
Також правоохоронці не виявили у крові водія алкоголю.
Наразі слідчі встановлюють всі обставини трагедії.
Нагадаємо, 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. Внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.