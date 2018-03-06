Українець здобув титул найсильнішої людини на планеті серед аматорів

На аматорських змаганнях у США, започаткованих Арнольдом Шварцнегером, переміг 21-річний українець Олексій Новіков.

Сьогодні, 6 березня, хлопець повернувся в Україну. В аеропорту його зустрічала Федерація стронгменів на чолі з Василем Вірастюком.

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У фіналі змагань хлопець переміг американця та росіянина. З представником федерації запекла боротьба тривала протягом всіх змагань.

Протягом кваліфікації та фіналу у Олексія Новікова була запекла боротьба із спортсменом з Росії і це додавало хлопцю відповідальності. Робота, яку спортсмен проробив до змагань – особиста заслуга Олексія. Він дуже того хотів,

– зазначив Василь Вірастюк (найсильніша людина планети в 2004 році).

У найближчих планах Олексія стати найсильнішою людиною планети серед професіоналів. Варто зазначити, що нові змагання відбудуться вже за місяць.

"Хлопець вийшов на новий рівень "Арнольд Про", а це вже топовий рівень. Ми дивились і думаємо, що Олексію треба змінювати імідж. Щоб класно виглядати на сцені йому необхідно бути і сильним, і видовищним", – наголосив президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.