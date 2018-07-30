Українець здобув золото на Кубку світу зі скелелазіння, перемігши у фіналі росіянина

Український скелелаз Данило Болдирєв виборов другу золоту медаль на етапі Кубка світу зі скелелазіння.

У фінальному протистоянні наш спортсмена здолав представника Росії Олександра Шилова з найкращим часом у сезоні – 5.58. Болдирєв був швидше за суперника на 12 сотих секунди. Ця перемога дозволила українському скелелазу очолити світовий рейтинг.

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Загалом участь у змаганнях взяли представники з понад 20 країн світу. Україну в дисципліні швидкість представляли 7 спортсменів: Даниїл Болдирев (Одеса), Костянтин Павленко (Одеса), Ярослав Ткач (Кременчук), Ігор Робота (Дніпро), Артем Глушко (Дніпро), Маргарита Захарова (Харків) та Тетяна Колкотіна (Дніпро).

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