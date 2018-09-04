Українець Зінченко може зіграти проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Український футболіст Олександр Зінченко включений в заявку "Манчестер Сіті" на груповий етап Ліги чемпіонів.

Український хавбек в числі 22 футболістів "містян" і пройшов в заявку за списком А, інформує офіційна сторінка клубу в Twitter.

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Цікавим є те, що українець заявлений, як півзахисник, хоча в англійському гранді Зінченко виконував роль захисника.

У нинішньому сезоні 21-річний Зінченко не зіграв жодного матчу за свою команду в чемпіонаті Англії та навіть не потрапляв на лаву для запасних. Минулого літа українець намагався змінити команду, але спочатку він упустив можливість перейти в "Вулверхемптон", а потім зірвався його трансфер в "Бетіс".

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