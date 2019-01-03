Українець Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на дербі проти "Ліверпуля"
Стали відомі стартові склади "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля" на матч 21-го туру АПЛ, який відбудеться у четвер, 3 січня, на стадіоні "Етіхад".
Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на матч чемпіонату Англії з "Ліверпулем".
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Стартові старти на матч Манчсетер Сіті – Ліверпуль
"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунс, Даніло, Компані, Лапорт, Фернандінью, Бернарду Сілва, Давід Сільва, Стерлінг, Зане, Агуеро.
"Ліверпуль": Алісон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Мілнер, Салах, Фірміну, Мане.
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Джерело: 24 Канал
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