Українець Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на дербі проти "Ліверпуля"

Стали відомі стартові склади "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля" на матч 21-го туру АПЛ, який відбудеться у четвер, 3 січня, на стадіоні "Етіхад".

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на матч чемпіонату Англії з "Ліверпулем". Читайте також: Манчестер Сіті – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії Стартові старти на матч Манчсетер Сіті – Ліверпуль "Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунс, Даніло, Компані, Лапорт, Фернандінью, Бернарду Сілва, Давід Сільва, Стерлінг, Зане, Агуеро. "Ліверпуль": Алісон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Мілнер, Салах, Фірміну, Мане. Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24