22:18
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українець Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на дербі проти "Ліверпуля"

      51 Читать новость на русском
      Манчестер Сіті – Ліверпуль стартові склади
      Манчестер Сіті – Ліверпуль стартові склади

      Стали відомі стартові склади "Манчестер Сіті" і "Ліверпуля" на матч 21-го туру АПЛ, який відбудеться у четвер, 3 січня, на стадіоні "Етіхад".

      Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив у заявку команди на матч чемпіонату Англії з "Ліверпулем".

      Читайте також: Манчестер Сіті – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

      Стартові старти на матч Манчсетер Сіті – Ліверпуль

      "Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунс, Даніло, Компані, Лапорт, Фернандінью, Бернарду Сілва, Давід Сільва, Стерлінг, Зане, Агуеро.

      "Ліверпуль": Алісон, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Вейналдум, Мілнер, Салах, Фірміну, Мане.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 січня: Садовий іде в президенти, вбивство у центрі Києва, Україну засніжило
      сьогодні , 22:10 Головні новини 3 січня: Садовий іде в президенти, вбивство у центрі Києва, Україну засніжило
      31
      "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      сьогодні , 22:00 "Милі" сваряться, або Як Україні реагувати на контакти Росії і Білорусі
      Наталя Ромашова 240
      Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 21:02 Найкращі смартфони грудня – рейтинг Техно 24
      948
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 20:39 Трансфери українських клубів 2019 року
      420
      Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки
      сьогодні , 20:10 Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки
      Світлана Попова 2434
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      Цуренко відкрила сезон розгромною перемогою в Брісбені: відео
       31 грудня 2018 , 12:25
      Бухарестське "Динамо" ледь уникнуло розгрому від "Динамо" Блохіна
       1 лютого 2014 , 15:31
      Ярмоленко виставив футболку на аукціон аби допомогти українській армії. ФОТО
       1 жовтня 2014 , 13:06
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук