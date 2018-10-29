Українець Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на матч з "Тоттенхемом"

"Манчестер Сіті" в центральному матчі 10-го туру чемпіонату Англії на виїзді зіграє з "Тоттенхемом". Початок матчу – о 22:00.

Українець Олександр Зінченко, який виступає за "містян" залишився поза заявкою на матч. Команда Хосепа Гвардіоли в разі перемоги повернеться на перше місце, яке буде ділити з "Ліверпулем".

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У поточному сезоні 21-річний Зінченко зіграв за "Сіті" два матчі (один в чемпіонаті, і один в кубку Ліги), результативними діями не відрізнявся.

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