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      Українець Зінченко не потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на матч з "Тоттенхемом"

      64 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      "Манчестер Сіті" в центральному матчі 10-го туру чемпіонату Англії на виїзді зіграє з "Тоттенхемом". Початок матчу – о 22:00.

      Українець Олександр Зінченко, який виступає за "містян" залишився поза заявкою на матч. Команда Хосепа Гвардіоли в разі перемоги повернеться на перше місце, яке буде ділити з "Ліверпулем".

      Читайте також: Тоттенхем – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч

      У поточному сезоні 21-річний Зінченко зіграв за "Сіті" два матчі (один в чемпіонаті, і один в кубку Ліги), результативними діями не відрізнявся.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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