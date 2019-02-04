19:31
4 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Українець Зінченко потрапив у заявку "Манчестер Сіті" на Лігу чемпіонів

      39 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко / Фото з відкритих джерел

      Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко потрапив в заявку команди на Лігу чемпіонів.

      Олександр Зінченко потрапив в заявку команди на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шальке", повідомляє офіційний Twitter клубу.

      Читайте також: Гол українця Зінченка претендує на звання найкращого у "Манчестер Сіті": відео

      Цікаво, що в заявці команди Зінченко числиться як захисник. У нинішньому і минулому сезонах українець грає за "містян" на позиції лівого захисника.

      Також у заявку команди за списком А не потрапив зірковий форвард Габріел Жезус, який пройшов за списком В.

      У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Олександр Зінченко Футбол Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями
      сьогодні , 19:02 Як за допомогою рейтингів маніпулюють виборцями
      Світлана Попова 211
      Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології
      сьогодні , 18:31 Крадуть мільйонами: як чиновники нахабно наживаються на українській екології
      Яніна Ткачук 155
      Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      сьогодні , 11:00 Для фанатів морських глибин: команда Navatics створила унікальний підводний дрон
      837
      Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
      сьогодні , 18:30 Діагноз "рак": як сприйняти та підтримати
      Олександр Бевза 543
      Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
      сьогодні , 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
      Анастасія Можаровська 183
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук