Українець Зінченко спародіював Майкла Джексона та розірвав мережу: кумедне відео
Футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко перетворився у Майкла Джексона на честь свята Хелловіну.
"Манчестер Сіті" представив кумедний кліп під назвою "Zinchiller", де головною дійовою особою став український півзахисник Олександр Зінченко, який спародіював Короля поп-музики – Майкла Джексона.
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Зінченко непогано справився зі складним танцем короля поп-музики. Сподіваємось, він так само добре проявлятиме себе і на футбольному полі.
Нагадаємо, в поточному сезоні АПЛ Олександр взяв участь лише в одному матчі "містян".
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Джерело: 24 Канал
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