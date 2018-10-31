Українець Зінченко спародіював Майкла Джексона та розірвав мережу: кумедне відео

Футболіст "Манчестер Сіті" та збірної України Олександр Зінченко перетворився у Майкла Джексона на честь свята Хелловіну.

"Манчестер Сіті" представив кумедний кліп під назвою "Zinchiller", де головною дійовою особою став український півзахисник Олександр Зінченко, який спародіював Короля поп-музики – Майкла Джексона.

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Зінченко непогано справився зі складним танцем короля поп-музики. Сподіваємось, він так само добре проявлятиме себе і на футбольному полі.

Нагадаємо, в поточному сезоні АПЛ Олександр взяв участь лише в одному матчі "містян".

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