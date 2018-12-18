Українець Зінченко вийде у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч 1/4 Кубка ліги

Українець Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад "Манчестер Сіті" на матч проти "Лестера" в рамках 1/4 фіналу Кубка ліги.

Вже звично для себе Зінченко зіграє на позиції лівого захисника.

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24 Канал писав, що Олександр Зінченко отримав травму носа у матчі проти "Борнмуту" в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (3:1). В одному з епізодів українця травмував партнер по команді. Фернандіньо у верховій боротьбі заїхав ліктем по носі Зінченку. В результаті ніс Олександра виявився розбитий, а Хосеп Гвардіола випустив замість українця Фабіана Делфа.

Нагадаємо, що матч 1/4 Кубка ліги "Лестер" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 18 грудня. Початок матчу – о 21:45.

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