Українець Зінченко зіграє з перших хвилин за "Манчестер Сіті" у матчі АПЛ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко потрапив в стартовий склад "Манчестер Сіті" на матч 14-го туру проти "Борнмута".

Українець традиційно для команди Гвардіоли гратиме зліва у захисті, інформує офіційний Twitter "містян".

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Цей матч стане другим для Зінченка в поточному сезоні АПЛ. До слова, на тижні українець зіграв поєдинок Ліги чемпіонів прои "Ліона".

Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Борнмут" відбудеться у суботу, 1 грудня. Початок зустрічі – о 17:00.

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