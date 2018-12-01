Українець Зінченко зіграє з перших хвилин за "Манчестер Сіті" у матчі АПЛ
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко потрапив в стартовий склад "Манчестер Сіті" на матч 14-го туру проти "Борнмута".
Українець традиційно для команди Гвардіоли гратиме зліва у захисті, інформує офіційний Twitter "містян".
Читайте також: Події дня: "Леганес" може дати шанс Луніну, Коноплянка буде грати з суперником "Шахтаря" у ЛЧ
Цей матч стане другим для Зінченка в поточному сезоні АПЛ. До слова, на тижні українець зіграв поєдинок Ліги чемпіонів прои "Ліона".
Нагадаємо, матч "Манчестер Сіті" – "Борнмут" відбудеться у суботу, 1 грудня. Початок зустрічі – о 17:00.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Williams" поїде до Валенсії без нового боліда18 січня 2011 , 18:22
Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні28 листопада 2011 , 12:26
Офіційно: "Газпром" добрався до ФІФА14 вересня 2013 , 18:05
Сухо під дощем. "Сандерленд" - "Челсі" - 0:0. ВІДЕО29 листопада 2014 , 21:26