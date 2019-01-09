Українець Зозуля врятував життя одноклубнику під час матчу: фото

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля надав першу медичну допомогу партнеру по команді під час матчу з "Гранадою" (1:1), який відбувся 4 січня.

Гравець андалусійців Герман Санчес зіткнувся з одноклубником Зозулі Реєм Манаєм. Як наслідок, форвард "Альбасете" втратив свідомість. Йому на допомогу прийшов Роман Зозуля, який надав футболістові першу медичну допомогу.

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Роман Зозуля врятував життя одноклубнику

У вівторок, 8 січня, форвард збірної Албанії Манай, прийшовши на тренування, вперше побачив партнерів після того, що сталося. Насамперед футболіст звернувся до Зозулі зі словами: "Ти врятував мене".

Зазначимо, на рахунку Романа Зозулі в нинішньому сезоні 17 матчів за "Альбасете", в яких він відзначився 4 голами і 2 результативними передачами.

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