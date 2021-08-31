На річках Закарпатської області 31 серпня та 1 вересня рівень води може підвищитись до 1 метра. Однак значного підтоплення територій не прогнозують. Про це повідомив Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

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В Українському гідрометеорологічному центрі зазначили, що в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях 31 серпня очікують на надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також у гідрометеоцентрі прогнозують, що така ж ситуація буде 1 вересня.

Крім того, за інформацією Львівського гідрометцентру, у Львівській області 31 серпня та 1 вересня будуть значні дощі, грози та пориви вітру. Загалом в області зберігатиметься перший рівень небезпеки.



Погода в Україні на 1 вересня / Скриншот з Українського гідрометеорологічного центру

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