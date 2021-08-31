В Україні на 1 вересня оголосили штормове попередження: де чекати негоди
Джерело:24 канал
У Закарпатській області та Карпатах метеорологи оголосили перший рівень небезпеки. Там очікують на значні дощі та грози.
На річках Закарпатської області 31 серпня та 1 вересня рівень води може підвищитись до 1 метра. Однак значного підтоплення територій не прогнозують. Про це повідомив Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.
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У гірських районах буде загроза селів та зсувів ґрунту. Там триматиметься другий рівень небезпеки.
Де ще погіршиться погода
В Українському гідрометеорологічному центрі зазначили, що в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській, Донецькій областях 31 серпня очікують на надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також у гідрометеоцентрі прогнозують, що така ж ситуація буде 1 вересня.
Крім того, за інформацією Львівського гідрометцентру, у Львівській області 31 серпня та 1 вересня будуть значні дощі, грози та пориви вітру. Загалом в області зберігатиметься перший рівень небезпеки.
Погода в Україні на 1 вересня / Скриншот з Українського гідрометеорологічного центру
- Осіннє похолодання спершу слід чекати на Заході та Півночі України. Температура повітря знизиться до +14 та +16 градусів.
- Крім того, на Заході температура вже 3 вересня сягне +13 градусів.
- На Півдні, Сході та у Криму на початку осені триматиметься на рівні +22 та +24 градусів.
- Загалом вересень 2021 року в Україні буде холодним. Однак у жовтні розпочнеться "бабине літо".
- Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що в Україні збільшилась середньорічна температура. Щороку кількість теплих днів в Україні збільшується приблизно на 10 – 15 днів.