В Україні 5 областей та Київ близькі до зеленої зони, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я 26 травня знову оновило поділ України на карантинні зони. Згідно з новим зонуванням, Вінницька, Закарпатська, Миколаївська, Одеська та Полтавська області, а також Київ можуть стати "зеленими".

Епідеміологічне зонування від МОЗ

Вінницька область, за даними МОЗ, відповідає зеленій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування вже 3 дні. Однак 50,8% від епідеміологічного порогу наразі перевищують норму.

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В Одеській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,9%. Також за цим показником зеленій зоні відповідає Вінницька область – 4,4%.

Ще чотири регіони відповідають цій зоні за відсотком від епідемічного порогу – Київ (34,4%), Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) і Хмельницька (49,2%) області.

Усі інші регіони України перебувають у жовтій зоні.

Довідка. МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

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