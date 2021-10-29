В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях: зі скількох років

В Україні карантинні правила поширюються і на дітей та підлітків. У МОЗ підтвердили, що маски у громадських місцях потрібно носити тим, хто досягнув 12-річного віку.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю. Кузін наголосив, що надважливо носити маски у місцях скупчення людей.

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Потрібно носити маски у місцях скупчення людей, – Кузін

Передусім мовиться про громадський транспорт. Щодо закладів освіти, то учні початкових закладів можуть обходитись і без масок.

Всі інші повинні надягати на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати,

– заявив Кузін.

В Україні – знову рекордна кількість нових хворих

Зазначимо, що в Україні знову зросла кількість нових випадків коронавірусу. За 28 жовтня діагноз COVID-19 поставили 26 870 людям, зафіксували 648 летальних випадків.

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В країні не залишилось жодної "зеленої" області. Лише у 2 дотримуються "жовтих" карантинних обмежень – на Закарпатті та Кіровоградщині. У переліку "помаранчевих" – 15 регіонів, ще 8 – вже "червоні".