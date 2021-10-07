Шахрайську схему організували українці та іноземці. Вони створили начебто торговельну платформу для купівлі-продажу різних активів.

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Ошукані клієнти бачили зростання прибутків у сотні разів

Зловмисники імітували проведення операцій, ошукані клієнти бачили зростання своїх прибутків у сотні разів. Шахраї дзвонили інвесторам, представлялись агентами та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку. Після отримання коштів, акаунти потерпілих блокували.

Кошти згодом легалізовували

Гроші переказували на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах. Згодом

легалізували кошти, запускаючи бізнес-проєкти, купуючи нерухомість та криптовалюту.

Обов'язковою умовою працевлаштування було знання іноземної мови

Працювали колцентри у Києві та у Харкові, співробітниками були близько 40 осіб. Всіх працівників ретельно підбирали, обов'язкова умова – володіння іноземною мовою. Жертвами шахрайства стали переважно громадяни США, їх ошукали на 7,5 мільйона доларів.

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У рамках розслідування провели 23 обшуки – на території Києва, Київщини та Харківщини. Вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Дивіться фото обшуків / Фото Офісу генпрокурора:

Зверніть увагу! У Вінниці теж нещодавно закрили шахрайський колцентр. Зловмисники видурили в українців щонайменше 6 мільйонів гривень щомісяця. В такому режимі зловмисники працювали 4 місяці.