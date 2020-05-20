В Україні ліквідували ще один банк

Фонд гарантування вкладів офіційно закінчив ліквідацію банку ".Київ". Вона тривала п'ять років.

Про те, що акціонерний комерційний банк "Київ" ліквідований, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

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Де вкладникам отримати свої кошти

Ще 19 червня 2015 року ФГВФО передав активи та зобов'язання банку "Київ" на користь "Укргазбанку".

"Тобто усі вкладники та кредитори неплатоспроможного банку "Київ"" (юридичні та фізичні особи) стали клієнтами стабільно працюючого "Укргазбанку" та отримали повний доступ до власних коштів", – запевнили у фонді.

Чому банк "Київ" ліквідували

Банк "Київ" почав роботу в 1995 році. Після кризи 2008 року фінустанова припинила повертати вкладникам їхні кошти, пише UBR. Також на погашення власних зобов'язань банк спрямував кошти населення за оплату комуналки. Після втручання прокуратури "Київ" почав виплати, продаючи майно.

Виконавча дирекція фонду ввела тимчасову адміністрацію в банку з 25 лютого 2015 року та призначила уповноваженою особою Олега Кічука.

Згідно з постановою НБУ, з 25 червня 2015 року почалася процедура ліквідації банку "Київ", яку планували завершити до 24 червня 2016 року. Але терміни кілька разів продовжували. І лише 15 травня 2020 року банк було ліквідовано.