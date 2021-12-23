Добова статистика вакцинації

Впродовж доби щеплення проти COVID-19 отримали 117 443 людини. Зокрема, першу дозу ввели 39 071 людині, другу – 78 101 людині – вони завершили процес імунізації.

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Крім того, додаткову дозу вакцини отримали 271 людина.

Щеплення проводили 843 мобільні бригади з імунізації, 3 356 пункти щеплення та 468 центри вакцинації населення.

Зверніть увагу! 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали:

першу дозу – 14 500 518 людей,

дві дози – 13 219 547 людей,

додаткову дозу – 596 людей.

Загалом проведено 27 720 661 щеплення.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 183 988,

Coronavac – 4 743 773,

AstraZeneca – 1 615 243,

Moderna – 1 449 649,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

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