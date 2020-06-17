Україні необхідна стратегія розвитку хімічного ринку, посилення контролю за імпортом "сірої" хімічної продукції і розширення доступу до фінансування для всіх суб'єктів господарської діяльності, що дозволить вивести український хімпром і агросектор на новий рівень.

Про це заявив генеральний директор і керуючий партнер компанії "Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником давальницької сировини для ОПЗ, Олександр Горбуненко в інтерв'ю "РБК-Україна".

"В Україні повинна з'явитися стратегія розвитку хімічного ринку. Необхідний більш жорсткий контроль щодо сірого імпорту. І найголовніше – це питання ліквідності. На зовнішньому ринку працюють 10 – 15 міжнародних компаній, у яких немає проблем зі своєчасною оплатою за контрактами. На жаль, в Україні у аграріїв іноді немає широкого доступу до фінансування, вони завжди живуть сьогоднішнім днем, дуже залежні від кон'юнктури ринку зернових і безперебійної роботи всього логістичного ланцюжка від елеваторів, "Укрзалізниці" і до портів. Тому український ринок привабливий для 20 – 30% продукції, яку ми випускаємо на ОПЗ. В цілому це експортно орієнтоване підприємство, довгострокова доля якого залежить від стабільних поставок природного газу ", – заявив Горбуненко.

Горбуненко додав, що експортний ринок в порівнянні з внутрішнім більш привабливий для поставок продукції ОПЗ в силу логістики.

"Якщо відволіктися від експортно орієнтованих терміналу і морського порту, в логістичну зону ОПЗ потрапляє вся південно-західна частина України. Тут компактно розташовані аграрні підприємства – потенційні споживачі наших добрив. Це Херсонська, Миколаївська та Одеська області. З урахуванням їх потреб, на внутрішній ринок "АгроГазТрейдінг" може постачати до 20 – 30% своєї продукції, а 70 – 80% продавати на експорт. Зараз ця пропорція виглядає як менш 10% Україна і більше 90% світ, тому що для нас існують обмеження в частині організації з/д і авто-логістики для вивозу продукції. Ці питання стосуються своєчасної подачі якісних вагонів, різких змін в напрямках автоперевезень через нестабільні вантажопотоки і т. Д. Ми не продаємо добрива на внутрішній ринок просто тому, що це складніше, ніж завантажити судно вантажопідйомністю 60 тисяч тонн за кілька днів і відправити його в будь-яку точку світу ", – зазначив Горбуненко.

Відзначимо, ОПЗ входить в список об'єктів великої приватизації. Фонд держмайна планує відновлення великої приватизації після стабілізації ситуації на фінансових ринках.