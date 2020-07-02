Чому в Україні пророкують падіння курсу гривні: пояснення Фурси
Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що є 2 механізми, чому в Україні зараз пророкують девальвацію. Це викликано панікою на фоні відставки голови НБУ Якова Смолія і негативних очікувань, які є в бізнесі зараз. Також це результат того, що може статися, якщо Національний банк стане залежним.
Тобто, те друкування грошей, про яке зараз мовиться. І це так чи інакше призводить до девальвації. Таку думку Сергій Фурса висловив у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі.
До теми Готівковий курс валют 2 липня: гривня суттєво втратила після заяви голови НБУ
Він також зазначив, що сьогодні НБУ захищав курс національної валюти. Відтак з резервів було подано приблизно 200 мільйонів доларів. "Тобто, та девальвація, яка сталася сьогодні десь на 2%, враховує те, що Нацбанк став і просто це зупиняв", – пояснив інвестиційний банкір.
Сергій Фурса прокоментував, що Національний банк завжди так робить. Він завжди викупає або надлишок, або навпаки. Така ситуація, коли Нацбанк вимушений продавати резерви, є унікальною.
Він пригадав, що таке було 2 тижні поспіль у березні, коли відбувалась паніка на фоні коронавірусу і світової економічної кризи. Тоді національний банк кожного дня викупав десь по 200 мільйонів.
Сьогодні був день на фоні тієї глобальної паніки, яка була тоді. Такий самий день,
– наголосив він.
Чому в Україні почали говорити про девальвацію
- Курс гривні щодо долара та євро на готівковому ринку упав після того, як голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку.
- Він написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. Раніше він заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Світові економісти та банкіри негативно відреагували на відставку глави Національного банку України. Зокрема, представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України.
- У МВФ вважають, що керівництво Смолія наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці.