Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що є 2 механізми, чому в Україні зараз пророкують девальвацію. Це викликано панікою на фоні відставки голови НБУ Якова Смолія і негативних очікувань, які є в бізнесі зараз. Також це результат того, що може статися, якщо Національний банк стане залежним.

Тобто, те друкування грошей, про яке зараз мовиться. І це так чи інакше призводить до девальвації. Таку думку Сергій Фурса висловив у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі.

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Він також зазначив, що сьогодні НБУ захищав курс національної валюти. Відтак з резервів було подано приблизно 200 мільйонів доларів. "Тобто, та девальвація, яка сталася сьогодні десь на 2%, враховує те, що Нацбанк став і просто це зупиняв", – пояснив інвестиційний банкір.

Сергій Фурса прокоментував, що Національний банк завжди так робить. Він завжди викупає або надлишок, або навпаки. Така ситуація, коли Нацбанк вимушений продавати резерви, є унікальною.

Він пригадав, що таке було 2 тижні поспіль у березні, коли відбувалась паніка на фоні коронавірусу і світової економічної кризи. Тоді національний банк кожного дня викупав десь по 200 мільйонів.

Сьогодні був день на фоні тієї глобальної паніки, яка була тоді. Такий самий день,

– наголосив він.

Довідка. Девальвація – коли національна валюта знецінюється щодо інших валют. Тобто, її курс знижується.

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