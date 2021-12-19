В Україні провели понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19
19 грудня 2021 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
В Україні впродовж доби вакцинували понад 62 тисячі людей. Для більшості це була друга доза вакцини.
Добова статистика вакцинації
Протягом минулої доби, 18 грудня, 62 686 українців вакцинували проти коронавірусу. Зокрема, першу дозу отримали 19 806 людей.
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Дві дози – 42 862 людини, вони завершили процес імунізації. Крім того, додаткову дозу – третю дозу отримали 18 людей.
Щеплення проводили 448 мобільні бригади з імунізації, 2 997 пункти щеплення та 477 центри вакцинації населення.
Темпи вакцинальної кампанії
Від початку вакцинальної кампанії проведено 27 337 322 щеплень:
- першу дозу отримали 14 375 344 людини,
- отримали дві дози – 12 961 886 людей,
- отримали третю дозу – 92 людини.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу