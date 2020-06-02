Центр спільних дій приймає роботи на Всеукраїнський конкурс плакатів "Твоя влада. Знай своє місце".

В Україні скоро розпочнеться чергова виборча кампанія. Вже восени ми оберемо нову владу на місцях і визначимо, як будуть жити українські міста та села наступні 5 років. Адже представники органів місцевого самоврядування ухвалюватимуть конкретні рішення, які впливатимуть на життя кожного із нас. Але нести відповідальність за ухвалення цих рішення та ефективність системи місцевого самоврядування в першу чергу будемо ми, мешканці громад, які обрали владу.

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Ми пропонуємо всім охочим взяти участь у конкурсі плакатів та відповісти на питання:

Де моє місце у системі місцевого самоврядування?

Як виглядає дієва взаємодія "влада-громада"?

Контролювати чи довіряти?

Участь у прийнятті рішень: одноразово чи постійно?

Місцева влада: близько чи далеко?

Переможців визначатимуть у трьох номінаціях: найкраще гасло, найкраще художнє виконання та приз глядацьких симпатій.

Роботи конкурсантів оцінюватимуть: Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру спільних дій; Нікіта Тітов, художник, плакатист; Романа Романишин і Андрій Лесів, ілюстратори, засновники творчої студії "Аґрафка"; Масі Найєм, адвокат, співвласник юридичної компанії "Міллер"; Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів, керівник Програми місцевого економічного розвитку WNISEF; Сергій Нікітенко, журналіст, активіст; Роланд Ковач, Директор Програми сприяння громадській активності "Долучайся!"

Роботи на конкурс прийматимуть до 30 липня включно.



До 20 серпня журі обере 30 найкращих робіт і трьох призерів, які отримають грошові винагороди.



Найкращі плакати будуть експоновані у Києві, а також в інших містах України.

Детальніше про конкурс.

Партнери та медіапартнери: Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.