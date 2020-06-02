В Україні сартує Всеукраїнський конкурс плакатів: призи та деталі
Центр спільних дій приймає роботи на Всеукраїнський конкурс плакатів "Твоя влада. Знай своє місце".
В Україні скоро розпочнеться чергова виборча кампанія. Вже восени ми оберемо нову владу на місцях і визначимо, як будуть жити українські міста та села наступні 5 років. Адже представники органів місцевого самоврядування ухвалюватимуть конкретні рішення, які впливатимуть на життя кожного із нас. Але нести відповідальність за ухвалення цих рішення та ефективність системи місцевого самоврядування в першу чергу будемо ми, мешканці громад, які обрали владу.
Читайте також: Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
Ми пропонуємо всім охочим взяти участь у конкурсі плакатів та відповісти на питання:
- Де моє місце у системі місцевого самоврядування?
-
Як виглядає дієва взаємодія "влада-громада"?
-
Контролювати чи довіряти?
-
Участь у прийнятті рішень: одноразово чи постійно?
-
Місцева влада: близько чи далеко?
Переможців визначатимуть у трьох номінаціях: найкраще гасло, найкраще художнє виконання та приз глядацьких симпатій.
Роботи конкурсантів оцінюватимуть: Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру спільних дій; Нікіта Тітов, художник, плакатист; Романа Романишин і Андрій Лесів, ілюстратори, засновники творчої студії "Аґрафка"; Масі Найєм, адвокат, співвласник юридичної компанії "Міллер"; Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів, керівник Програми місцевого економічного розвитку WNISEF; Сергій Нікітенко, журналіст, активіст; Роланд Ковач, Директор Програми сприяння громадській активності "Долучайся!"
Роботи на конкурс прийматимуть до 30 липня включно.
До 20 серпня журі обере 30 найкращих робіт і трьох призерів, які отримають грошові винагороди.
Найкращі плакати будуть експоновані у Києві, а також в інших містах України.
Детальніше про конкурс.
Партнери та медіапартнери: Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.