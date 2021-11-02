В Україні ще 3 області можуть перейти в червону зону карантину

В Україні кількість хворих на коронавірус стрімко зростає. Зважаючи на це, у червону зону карантинних обмежень можуть увійти ще 3 області.

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу. За його словами, мовиться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.

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Ганиченко зауважив, що такий розвиток подій є цілком реальним вже до кінця цього тижня.

Водночас якщо Черкаська область не візьме під контроль ситуацію із захворюваністю на коронавірус, то вже з 8 листопада цей регіон також може увійти в червону зону.

В Україні впродовж 1 листопада підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

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Карантинні зони в Україні: коротко

В Україні через погіршення ситуації з COVID-19 у червоній зоні станом на 2 листопада перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У помаранчевій – 8 областей. Зокрема, це Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Київ.

Водночас лише 2 області перебувають у жовтій зоні карантину – Кіровоградська та Закарпатська



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу