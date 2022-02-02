МОЗ продовжує співпрацю з COVAX
Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що цього року продовжать нарощувати темпи вакцинації населення проти COVID-19 та гарантував, що проблем із постачанням вакцин не буде.
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Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Для цього ми вже маємо 100% постачання вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси та можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX”.
Що нового буде у плані
Ляшко додав, що у Нацплані з'явилася норма, яка передбачає затвердження регіональних планів щодо вакцинації на 2022 рік.
Водночас загальна стратегія вакцинації проти COVID-19 полягатиме у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення у 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу