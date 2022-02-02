МОЗ продовжує співпрацю з COVAX

Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що цього року продовжать нарощувати темпи вакцинації населення проти COVID-19 та гарантував, що проблем із постачанням вакцин не буде.

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Для цього ми вже маємо 100% постачання вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси та можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX”.

Що нового буде у плані

Ляшко додав, що у Нацплані з'явилася норма, яка передбачає затвердження регіональних планів щодо вакцинації на 2022 рік.

Водночас загальна стратегія вакцинації проти COVID-19 полягатиме у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення у 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози.

Додатково протягом 2022 року МОЗ планує охопити щепленнями дітей та підлітків від 12 до 18 років.

Довідка! За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 15 мільйонів мешканців України. Зокрема, понад 377 тисяч українців отримали бустерну дозу.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу