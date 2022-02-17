В Україні схвалили використання COVID-ліків Паксловід: що відомо про препарат
Після проведеної експертизи в Україні допустили до екстреного медичного застосування ще один препарат для амбулаторного лікування коронавірусу – Паксловід.
Ці ліки виробляє компанія Pfizer. Про це під час брифінгу 17 лютого розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Препарат Паксловід призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого й призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого й призначений для використання,
– заявив Ляшко.
Ще до реєстрації цього препарату міністерство підписало угоду із Pfizer на постачання в Україну 300 тисяч курсів Паксловіду.
Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково»,
– додав очільник МОЗ.
Що відомо про препарат Паксловід
Паксловід або PF-07321332 — противірусний препарат, розроблений компанією Pfizer.
Він містить:
- нірматрелвір, який пригнічує білок SARS-CoV-2, щоб зупинити реплікацію вірусу,
- і ритонавір, який уповільнює розпад нірматрелвіру, щоб допомогти йому залишатися в організмі протягом більш тривалого періоду у вищих концентраціях.
Кому підходять ці ліки
Пігулки рекомендовані людям з високим ризиком госпіталізації або смерті. Але препарат не рекомендують пацієнтам з тяжкою нирковою або печінковою недостатністю. Пацієнтам із помірною нирковою недостатністю необхідна знижена доза Паксловіду.
Міністр нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів Молнупіравіру – ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.