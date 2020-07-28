Наразі в Україні створюють дві нові авіакомпанії. Ексгендиректор SkyUp Євген Хайнацький заявив, що вони або проходять сертифікацію в Державній авіаційній службі, або планують це робити. Натомість міністр інфраструктури Владислав Криклій сумнівається, що на ринку авіаперевезень у 2020 році з’являться нові гравці.

В Україні можуть з’явитися дві нові авіакомпанії

Одна називається "Схiд – Захiд", інша – Bees Airline, розповів колишній гендиректор авіакомпанії SkyUp Airlines Євген Хайнацький, пише Turprofi.

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Обидві ці компанії тільки збираються проходити (або вже проходять) сертифікацію в Державіаслужбі,

– зазначив Хайнацький.

Ексгендиректор SkyUp наголосив, що поки що не працює в жодній з них.

За його словами, генеральним директором нової Bees Airline є його колишній колега з "АероСвіту" Микола Севастьянов, а основний бенефіціар – Сергій Смирний.

Зверніть увагу! SkyUp Airlines з 17 липня 2020 року припинила співпрацю з Євгеном Хайнацьким. Він був гендиректором авіакомпанії з 2017 року.

Криклій сумнівається, що це буде у 2020 році

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що у 2020 році нові національні авіаційні перевізники з'являтися не будуть, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з того, що вже відомо – рішення компанії SkyUp за участю інвесторів створити нового перевізника.

На жаль, ми більше поки не очікуємо, що у 2020 році щось буде,

– зазначив Криклій.

Та додав, що наразі ринок авіації істотно знизився. До кінця року, за українськими і світовим прогнозами, він відновиться тільки на третину від тогорічного.

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