Справу проти заступника командувача чорноморського флоту Росії передають у суд. Слідчі СБУ вже скерували до суду обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні.

Читайте також: ФСБ завербувала співробітника Мін'юсту під час його поїздок до окупованого Криму

Росіянина підозрюють у кількох злочинах

Підозрюваному інкримінують державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, планування, підготовку, розв'язування і ведення агресивної війни.

Імені підозрюваного ОГП не називає, однак УНН із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляє, що ним є російський чиновник Валерій Куликов.



Поплічник російських окупантів Валерій Куликов / Фото РИА Новости

Деталі досудового розслідування

У березні 2014 року, перебуваючи в штабі Командування ВМС Збройних Сил України, підозрюваний робив усе можливе, щоб зашкодити обороноздатності українських військ. Він погрожував та змушував українських військових перейти на російську сторону.

Також слідчі з'ясували, що підозрюваний проводив допит захоплених українських офіцерів, яких утримували на гауптвахті Чорноморського флоту Росії.