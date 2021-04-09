60 пожеж за один день: МВС нагадало про серйозні штрафи для паліїв

В Україні за минулу добу, 8 квітня, правоохоронці виявили 60 пожеж сухостою в різних областях. Вигоріло кілька десятків гектарів трави. Правоохоронці закликають не підпалювати сухостій і нагадують про величезні штрафи для паліїв.
Джерело:Пресцентр МВС
У МВС попереджають, що почався пожежонебезпечний період. Найчастіше пожежі виникають через необережне поводження з вогнем або підпал.
Читайте також Порушників штрафують: на Львівщині влаштовують рейди на паліїв трави
Що відомо про пожежі
Лише упродовж минулої доби в екосистемах країни сталося 60 пожеж, вигоріло майже 30 гектарів сухостою,
– кажуть в МВС.
Загалом за тиждень надзвичайники гасили пожежі:
- у Дніпропетровській області, де 8 квітня горіла суха трава та очерет;
- на Львівщині, де 7 квітня спалахнули 5 пожеж;
- у Сумській області, де 6 квітня вигоріли 25 гектарів. Там пожежники загасили 6 пожеж;
- у Запорізькій області ліквідували 5 пожеж, вигоріло 1,09 гектара площі;
- на Миколаївщині, де зафіксували 4 пожежі.
У Міністерстві кажуть, що всі пожежі виникли через необережне поводження з вогнем.
Які наслідки спалювання трави
- У квітні 2020 року через спалювання сухої трави у Чорнобилі виникла велика пожежа. Її гасили 11 днів. Тоді вогонь ледь не дістався до самої Чорнобильської атомної електростанції.
- За добу, 27 березня 2021 року, пожежі від спалювання сухої трави охопили понад 70 гектарів.
- 1 квітня 2021 року на Львівщині через спалювання сухої трави згоріла машина.
- 5 квітня пожежники повідомили, що тільки за добу в Києві загасили 42 пожежі.
Як карають за спалювання сухого листя
У квітні 2020 року штрафи за підпал трави серйозно зросли. Тепер порушникам загрожує до 153 тисячі гривень штрафу. Водночас за підпал з тяжкими наслідками для природи зловмисників можуть ув'язнити на 5 років.
Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу