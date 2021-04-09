60 пожеж за один день: МВС нагадало про серйозні штрафи для паліїв

В Україні за минулу добу, 8 квітня, правоохоронці виявили 60 пожеж сухостою в різних областях. Вигоріло кілька десятків гектарів трави. Правоохоронці закликають не підпалювати сухостій і нагадують про величезні штрафи для паліїв.

У МВС попереджають, що почався пожежонебезпечний період. Найчастіше пожежі виникають через необережне поводження з вогнем або підпал.

Читайте також Порушників штрафують: на Львівщині влаштовують рейди на паліїв трави

Що відомо про пожежі

Лише упродовж минулої доби в екосистемах країни сталося 60 пожеж, вигоріло майже 30 гектарів сухостою,

– кажуть в МВС.

Загалом за тиждень надзвичайники гасили пожежі:

у Дніпропетровській області, де 8 квітня горіла суха трава та очерет;

на Львівщині, де 7 квітня спалахнули 5 пожеж;

у Сумській області, де 6 квітня вигоріли 25 гектарів. Там пожежники загасили 6 пожеж;

у Запорізькій області ліквідували 5 пожеж, вигоріло 1,09 гектара площі;

на Миколаївщині, де зафіксували 4 пожежі.

У Міністерстві кажуть, що всі пожежі виникли через необережне поводження з вогнем.

Які наслідки спалювання трави

У квітні 2020 року через спалювання сухої трави у Чорнобилі виникла велика пожежа. Її гасили 11 днів. Тоді вогонь ледь не дістався до самої Чорнобильської атомної електростанції.

За добу, 27 березня 2021 року, пожежі від спалювання сухої трави охопили понад 70 гектарів.

1 квітня 2021 року на Львівщині через спалювання сухої трави згоріла машина.

5 квітня пожежники повідомили, що тільки за добу в Києві загасили 42 пожежі.

Як карають за спалювання сухого листя

Не можна спалювати суху траву , тому що гинуть тварини, забруднюється повітря, погіршується родючість ґрунту. Окрім того, хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин. Пожежі в екосистемах можуть спричинити загоряння будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

У квітні 2020 року штрафи за підпал трави серйозно зросли. Тепер порушникам загрожує до 153 тисячі гривень штрафу. Водночас за підпал з тяжкими наслідками для природи зловмисників можуть ув'язнити на 5 років.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу