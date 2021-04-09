60 пожеж за один день: МВС нагадало про серйозні штрафи для паліїв

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В Україні за минулу добу, 8 квітня, правоохоронці виявили 60 пожеж сухостою в різних областях. Вигоріло кілька десятків гектарів трави. Правоохоронці закликають не підпалювати сухостій і нагадують про величезні штрафи для паліїв.

Джерело:

Пресцентр МВС

У МВС попереджають, що почався пожежонебезпечний період. Найчастіше пожежі виникають через необережне поводження з вогнем або підпал.

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Що відомо про пожежі

Лише упродовж минулої доби в екосистемах країни сталося 60 пожеж, вигоріло майже 30 гектарів сухостою,
– кажуть в МВС.

Загалом за тиждень надзвичайники гасили пожежі:

  • у Дніпропетровській області, де 8 квітня горіла суха трава та очерет;
  • на Львівщині, де 7 квітня спалахнули 5 пожеж;
  • у Сумській області, де 6 квітня вигоріли 25 гектарів. Там пожежники загасили 6 пожеж;
  • у Запорізькій області ліквідували 5 пожеж, вигоріло 1,09 гектара площі;
  • на Миколаївщині, де зафіксували 4 пожежі.

У Міністерстві кажуть, що всі пожежі виникли через необережне поводження з вогнем.

Які наслідки спалювання трави

Зверніть увагу! Не можна спалювати суху траву, тому що гинуть тварини, забруднюється повітря, погіршується родючість ґрунту. Окрім того, хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин. Пожежі в екосистемах можуть спричинити загоряння будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

Як карають за спалювання сухого листя

У квітні 2020 року штрафи за підпал трави серйозно зросли. Тепер порушникам загрожує до 153 тисячі гривень штрафу. Водночас за підпал з тяжкими наслідками для природи зловмисників можуть ув'язнити на 5 років.


Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу