Йдеться про кримінальне провадження проти російського військового Михайла Романова, який вчиняв нелюдські звірства у Київській області. Про це повідомила Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ірина Венедіктова розповіла, що за жорстоке вбивство цивільного чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною судитимуть військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії збройних сил Росії Михайла Романова.

Київській обласній прокуратурі спільно зі Службою безпеки України у межах розслідування вдалось встановити, що росіянин у березні 2022 року під час окупації Броварського району увірвався до приватного будинку одного з сіл й застрелив господаря.

У стані алкогольного сп'яніння нелюд спільно з іншим російським окупантом одразу ж після вбивства чоловіка декілька разів зґвалтували його дружину. При цьому вони погрожували жінці зброєю й фізичною розправою над її дитиною, яка на той момент перебувала поруч з жертвою.

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Генеральна прокурорка зауважила, що Михайло Романов наразі перебуває за межами підконтрольних Україні територій, втім запевнила, що йому не вдасться уникнути справедливого суду та відповідальності перед законом за скоєні злочини.

До слова, Венедіктова закликала всіх тих, хто має додаткову інформацію про причетність цього окупанта до інших воєнних злочинів, сповіщати про це єдиний доказовий хаб, доступний за посиланням. Крім того, з такою інформаціє можна звернутися до Київської обласної прокуратури за номерами телефонів:

097 053 0465;

097 838 3187;

050 107 6675.

Генеральна прокурорка також додала, що надважливою складовою процесу боротьби з використанням зґвалтувань, як військової зброї, є співпраця жертв з правоохоронними органами. Посадовиця підкреслила, що коли потерпілі будуть готові й почуватимуться у безпеці, вони можуть завжди звернутись до прокуратури за допомогою та захистом.

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